Жаз мезгилине 4 сойлем курау сын есимдерди табу керек
Қазақ тiлi
Жаз мезгилине 4 сойлем курау сын есимдерди табу керек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кыс мезгилинде биз жана жыл мерекесин тойлаймыз.Жана жыл мерекесинде кызыл, жасыл , сары секилди тустер коп болады.Сонымен катар кыста жер аппак болып турады.
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