Ехал 4 часа со скоростью 90 километров час Какое расстояние он проехал

Математика
Ехал 4 часа со скоростью 90 километров час Какое расстояние он проехал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*4=360 км - проехал за 4 часа
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