Ребята, пожалуйста, помогите решить задачу! Из двух городов, расстояние между которыми 260 километров, одновременно в одном направлении отправились два поезда.В момент начало движения впереди шел поезд со скоростью 50 километро...
Математика
Ребята, пожалуйста, помогите решить задачу! Из двух городов, расстояние между которыми 260 километров, одновременно в одном направлении отправились два поезда.В момент начало движения впереди шел поезд со скоростью 50 километров в час, а след за ним вышел поезд со скоростью 70 километров в час.через сколько часов после отправления второй поезд догонит первый? решите по действиям пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70-50=20 (км/ч) - скорость сближения (вдогонку). 260/20=13 (ч) Ответ: Второй поезд догонит первый через 13 часов.
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