Ребята, пожалуйста, помогите решить задачу! Из двух городов, расстояние между которыми 260 километров, одновременно в одном направлении отправились два поезда.В момент начало движения впереди шел поезд со скоростью 50 километро...

Математика

Ребята, пожалуйста, помогите решить задачу! Из двух городов, расстояние между которыми 260 километров, одновременно в одном направлении отправились два поезда.В момент начало движения впереди шел поезд со скоростью 50 километров в час, а след за ним вышел поезд со скоростью 70 километров в час.через сколько часов после отправления второй поезд догонит первый? решите по действиям пожалуйста!

Автор: Гость