Помогите решить логическую задачу: В одном ряду 8 камешков на расстоянии 2 см. один от другого. В другом ряду 15 камешков на расстоянии 1 см. один от другого. Какой ряд длиннее?
Математика
Помогите решить логическую задачу: В одном ряду 8 камешков на расстоянии 2 см. один от другого. В другом ряду 15 камешков на расстоянии 1 см. один от другого. Какой ряд длиннее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О.о.о.о.о.о.о..о.о.о.о.о.о.о.о
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