Помогите решить: Мама купила черешни в 3 раза больше,чем клубники. Всего она купила 7кг 200г.Сколько мама купила клубники?
Математика
Помогите решить: Мама купила черешни в 3 раза больше,чем клубники. Всего она купила 7кг 200г.Сколько мама купила клубники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем черешню за 3х, а клубнику за х 3х+х=7200г. 4х=7200 х=1800г.=1,8кг
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