Помогите решить: Мама купила черешни в 3 раза больше,чем клубники. Всего она купила 7кг 200г.Сколько мама купила клубники?

Математика

Помогите решить: Мама купила черешни в 3 раза больше,чем клубники. Всего она купила 7кг 200г.Сколько мама купила клубники?

Автор: Гость