Помогите решить! Надо для подготовки к к/р!!!

Гость: Гость:

1)7÷2; 2÷1; 15÷100; -25÷10; -22÷7.(Вместо ÷ дробная черта) 2)верно 3)1÷15=0,06 4)4,8 5)4(-0,8)•(2х+4)=0 -3,2(2х+4)=0 -6,4х-12,8=0 -6,4х=12,8/(-6,4) х=2 6)Если а и b одно и тоже число