Помогите решить(Найти значение выражения)

Гость: Гость:

1)В нижней скобке получается 9 в 22степени, в первой верхней скобке 3 в 10 степени, в последней скобке 3 в 12 степени. 2) 3 в 10 умножить на 3 в 12= 9 в 22 3) 9 в 22/ 9 в 22= 1