Помогите решить(Найти значение выражения)
Алгебра
Помогите решить(Найти значение выражения)
Ответ(ы):
Гость:
1)В нижней скобке получается 9 в 22степени, в первой верхней скобке 3 в 10 степени, в последней скобке 3 в 12 степени. 2) 3 в 10 умножить на 3 в 12= 9 в 22 3) 9 в 22/ 9 в 22= 1
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