Помогите решить(Найти значение выражения)

Алгебра
Помогите решить(Найти значение выражения)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)В нижней скобке получается 9 в 22степени, в первой верхней скобке 3 в 10 степени, в последней скобке 3 в 12 степени. 2) 3 в 10 умножить на 3 в 12= 9 в 22 3) 9 в 22/ 9 в 22= 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди значение выражения c+k,если с - наименьшее семизначное число,k- наибольшее шестизначное число.
Ответить
Українська мова
Звукова схема слова нічка
Ответить
Математика
От станции отошёл поезд со скоростью 70 км в час. Через 2 часа в этом направлении отошёл другой поезд со скоростью 90 км в час.Какое расстояние буд...
Ответить
Алгебра
Помогите решить любое из заданий. Ниже в картинке все есть
Ответить
Алгебра
(z-11)(z+10)+10=(z-5)(z+4)-80
Ответить