Помогите решить неравенства и обозначить интервалы

Гость: Гость:

Чтобы решить эти неравенства, надо разложить на множители квадратные трехчлены, решив квадратные уравнения: 1)x^2-3x-4<0 x^2-3x-4=0 D=(-3)^2-4*1*(-4)=25 x1=(3-5)/2=-1; x2=(3+5)/2=4 _____+____(-1)____-_____(4)____+_______ ///////////////////// Ответ: x e (-1;4) 2)x^2-3x-4>=0 x^2-3x-4=0 D=(3-5)/2=-1; x2=(3+5)/2=4 ____+______[-1]____-_____[4]_____+______ //////////////////////// ////////////////////////// Ответ: x e (-беск.;-1] U [4; + беск.) 3)x^2-8x-9<0 x^2-8x-9=0 D=(-8)^2-4*1*(-9)=100 x1=(8-10)/2=-1; x2=(8+10)/2=9 ______+_____(-1)_____-_____(9)_____+____ /////////////////////// Ответ: x e (-1;9) 4)-x^2-2x+48<0 x^2+2x-48>0 x^2+2x-48=0196 x1=(-2-14)/2=-8; x2=(-2+14)/2=6 ______+_____(-8)____-____(6)___+_____ ///////////////////////// ///////////////////// Ответ: x e (-беск.; -8)U(6; + беск.) 5)-x^2+x+6>=0 x^2-x-6<=0 x^2-x-6=0 D=(-1)^2-4*1*(-6)=25 x1=(1-5)/2=-2; x2=(1+5)/2=3 _____+____[-2]___-_____[3]____+_____ //////////////////// Ответ: x e [-2;3] 6)2x^2+3x-5>=0 2x^2+3x-5=0 D=3^2-4*2*(-5)=49 x1=(-3-7)/4=-2,5; x2=(-3+7)/4=1 ____+____[-2,5]___-_____[1]____+_____ ///////////////////// ////////////////////// Ответ: x e (- беск.; -2,5] U [1; + беск.)