Помогите решить неравенство

Алгебра
Помогите решить неравенство
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 {log(2x)(x+4)≥0  A {log(x)(2-x)≤0     B A ОДЗ x>0 x≠1/2 x+4>0⇒x>-4 x∈(0;1/2) U (1/2;∞) 1)x∈(0;1/2) x+4≤1⇒x≤-3 нет решения 2)x∈(1/2;∞) x≥-3 решение x∈(1/2;∞) B ОДЗ x>0 x≠1 2-x>0⇒x<2 x∈(0;1) U (1;2) 1)x∈(0;1) 2-x≥1⇒x≤1 x∈(0;1) 2)x∈(1;2) x≥1 x∈(1;2) Общее решение x∈(1/2;1) U (1;2) 2 {log(2x)(x+4)≤0  C {log(x)(2-x)≥0  D C ОДЗ x>0 x≠1/2 x>-4 x∈(0;1/2) U (1/2;∞) 1)x∈(0;1/2) x+4≥1 x≥-3 x∈(0;1/2) 2)x∈(1/2;∞) x≤-3 нет решения D ОДЗ x>0 x≠1 x<2 x∈(0;1) U (1;2) 1)x∈(0;1) 2-x≤1⇒x≥1 нет решения 2)x∈(1;2) x≤1 нет решения Общего решения в данном случае нет Ответ x∈(1/2;1) U (1;2)
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