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Помогите решить первый вариант,пожалуйста
Геометрия
Помогите решить первый вариант,пожалуйста
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π,∛√⇒∀
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