Помогите решить плиз

Математика
Помогите решить плиз
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Автор: Гость
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Гость:
Длина         Ширина               Периметр               Площадь 30см             6см                       72 см                         180 см2 4 см               7см                     22 см                          28 см2 3м                  12м                    30м                             36м2  8 км               5 км                    26 км                          40 км2 7дм                 6дм                     26дм                           42дм2 9м                   8м                        34м                             72м2  50 см               50см                     200 см                       2500см2  4 км                 4 км                      16км                            16 км2  6 дм              9 дм                        30 дм                          54 дм2  5см                 3 см                       16 см                          15 см2 90 м                 40м                        260м                           3600 м2  7км                   20 км                     54 км                            140 км2 11дм                  5 дм                       32дм                           55 дм 3мм                    8мм                    22 мм                                    24мм2 Прости я 1 номер не решил! Не смог, ни чего? :(
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