Помогите решить плиз

Гость: Гость:

Длина Ширина Периметр Площадь 30см 6см 72 см 180 см2 4 см 7см 22 см 28 см2 3м 12м 30м 36м2 8 км 5 км 26 км 40 км2 7дм 6дм 26дм 42дм2 9м 8м 34м 72м2 50 см 50см 200 см 2500см2 4 км 4 км 16км 16 км2 6 дм 9 дм 30 дм 54 дм2 5см 3 см 16 см 15 см2 90 м 40м 260м 3600 м2 7км 20 км 54 км 140 км2 11дм 5 дм 32дм 55 дм 3мм 8мм 22 мм 24мм2 Прости я 1 номер не решил! Не смог, ни чего? :(