Помогите решить плиззззз!!!

Информатика
Помогите решить плиззззз!!!
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Гость:
А) ЛПНРЭЯУС ОВДЦТЬФ ДУЬСОВЦЫИК 
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