Помогите решить, пожалуйста, буду очень благодарна)))

Алгебра
Помогите решить, пожалуйста, буду очень благодарна)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y= 5. xˇ(1/10)-10.xˇ(2/3) y´= 5.1/10.xˇ(-9/10) - 10. 2/3. x ˇ(-1/3) y´=1/2.xˇ(-9/10) - 20/3.xˇ(-1/3) 2)y´=10.8.xˇ7 + 5.6/7. xˇ(-1/7) 3)y=-15xˇ3-25x -6.xˇ2 - 10 y´= -45.xˇ2 -12x -25
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