Помогите решить пожалуйста срочно заранее спасибо
Физика
Помогите решить пожалуйста срочно заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=kx переводим см в метры выражаем к к=50000
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