Помогите решить пж пример срочно)))
Математика
Помогите решить пж пример срочно)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=x^4-2x^3-2x^2 F(x)=x^2(x^2-2x-2) x^2(x^2-2x-2)=0 x=0 x^2-2x-2=0 D=4-4*1*(-2)=12 получается x1~-0.732 x2~ 2.732
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