Найти объем тела, образованного при вращении вокруг осей OX и OY плоской фигуры, огр??ниченной линиями y=x^3, y=4x. + если можно график

Математика

Найти объем тела, образованного при вращении вокруг осей OX и OY плоской фигуры, огр??ниченной линиями y=x^3, y=4x. + если можно график

Автор: Гость