Помогите решить задачу плиз )

Математика
Помогите решить задачу плиз )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+4=16 (л)- во втором бидоне 2)12+16=28(Л) Ответ:28 литров в двух бидонах
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