Дано ведро ёмкостью А и кувшин ёмкостью В. Составить алгоритм, находящий сколько полных кувшинов можно набрать из ведра.

Информатика

Дано ведро ёмкостью А и кувшин ёмкостью В. Составить алгоритм, находящий сколько полных кувшинов можно набрать из ведра.

Автор: Гость