Дано ведро ёмкостью А и кувшин ёмкостью В. Составить алгоритм, находящий сколько полных кувшинов можно набрать из ведра.
Информатика
Дано ведро ёмкостью А и кувшин ёмкостью В. Составить алгоритм, находящий сколько полных кувшинов можно набрать из ведра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каком виде должен быть представлен алгоритм - не сказано, поэтому решение дано в виде программы на паскале: 1. var a,b,k:integer; begin write('a='); readln(a); write('b='); readln(b); k:=a div b; writeln('k=',k); end. Пример: a=20 b=6 k=3 2. var a,b,k:integer; begin write('a='); readln(a); write('b='); readln(b); k:=0; while a-b>=0 do begin k:=k+1; a:=a-b; end; writeln('k=',k); end.
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