Упр.534 ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!ДАЮ 30 БАЛЛОВ!(ЗАДАНИЕ НА ФОТО)
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Упр.534 ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!ДАЮ 30 БАЛЛОВ!(ЗАДАНИЕ НА ФОТО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем мире черепаха живет очень долго - 200 лет. это дольше, чем все известные мне животные. слон живет 80 лет. практически столько же, сколько человек. крокодил и ворона могут дожить до 70 лет! о такой продолжительности жизни вороны мне было известно ранее. тигры - большие кошки, живут пол века. жаль, что обычные кошки живут лет 20, иногда и меньше. ведь они являются домашними любимцами многих людей.
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