Докажите, что слова зрачок, зоркий и презрение этимологически родственные.
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Докажите, что слова зрачок, зоркий и презрение этимологически родственные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зоркий хорошо видит глазами.Зрачок-находится в глазу.Презрение-преднамеренно не замечать, не желать видеть кого-либо.
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