Пионеры приготовили к посадке 87 дубков.Первое звено посадило третью часть всех этих дубков, второе звено 25 дубков а третье все остальные .сколько дубков посадило третье звено
Математика
Пионеры приготовили к посадке 87 дубков.Первое звено посадило третью часть всех этих дубков, второе звено 25 дубков а третье все остальные .сколько дубков посадило третье звено
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В школе четыре вторых класса 5 2 классник в этой школе живут в одном доме обязатель??о мне хотя бы на два из них учатся в одном классе или трое
Русский язык