Пионеры приготовили к посадке 87 дубков.Первое звено посадило третью часть всех этих дубков, второе звено 25 дубков а третье все остальные .сколько дубков посадило третье звено

Математика
Пионеры приготовили к посадке 87 дубков.Первое звено посадило третью часть всех этих дубков, второе звено 25 дубков а третье все остальные .сколько дубков посадило третье звено
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