Пионеры приготовили к посадке 87 дубков.Первое звено посадило третью часть всех этих дубков, второе звено 25 дубков а третье все остальные .сколько дубков посадило третье звено

Математика

Пионеры приготовили к посадке 87 дубков.Первое звено посадило третью часть всех этих дубков, второе звено 25 дубков а третье все остальные .сколько дубков посадило третье звено

Автор: Гость