В школе четыре вторых класса 5 2 классник в этой школе живут в одном доме обязатель??о мне хотя бы на два из них учатся в одном классе или трое

Математика

В школе четыре вторых класса 5 2 классник в этой школе живут в одном доме обязатель??о мне хотя бы на два из них учатся в одном классе или трое

Автор: Гость