В школе четыре вторых класса 5 2 классник в этой школе живут в одном доме обязатель??о мне хотя бы на два из них учатся в одном классе или трое
Математика
В школе четыре вторых класса 5 2 классник в этой школе живут в одном доме обязатель??о мне хотя бы на два из них учатся в одном классе или трое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+2=7(живут) ответ :7учатся в одном классе
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