Проект на тему Листопад

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Осень - время особых нарядов и контрастов в тайге. В сентябрьской позолоте кроны бархата и маньчжурского ореха, пламенеют вершины кленов и осин. В лесу пора увядания. Каждый шаг сопровождается невнятным шелестом упала листья. Череда теплых прозрачных дней заканчивается быстро, в октябре на смену ей приходит ненастье с моросящими дождями. Лес обнажается на гдазах. Само явление листопад состоит из нескольких фаз, которые нелегко определить: приходится вести наблюдения над кроной дерева, причем осенние изменения древесных пород протекают достаточно медленно. У одного вида прослеживается разновременность окраску листьев и начала листопада: сказывается возраст, условия проживания наблюдаемых элементов, режим осенней погоды, особенности их перезимовки и летнего существования. Сначала надо установить начало окраска листьев - когда на растениях одного вида первых появляются по-осеннему расцвеченные листья, хвоинки или целые веточки. Полная раскраска отмечается, когда основная масса листьев изменила зеленый цвет на яркий осенний. Сроки полной раскраски в Приамурье наблюдаются до середины сентября. Началом листопада считается дата, когда первые листья начинают падать независимо от ветра. Если слегка потрясти ветку, в воздухе закружиться несколько опавших листьев. В ошеломляющее разнообразие цветов и запахов сентября есть сквозное единство - прощание.