Видеозвонок слово по составу
Русский язык
Видеозвонок слово по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видеозвонок - 11 б. 11 зв. 5 сл. в-в'- согл. мягк. звонк и-и- гл. безударный. д-д'-согл. мягк. звонк. е-и- гл. безударный. о-о-гл. безударный. з-з-согл. тверд. звон. в-в- согл. тверд. зв. о-а- гл. безударный. н-н- согл. тверд. о-о-гл. ударный. к-к- согл. тверд. звон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Раствор,в котором растворено 17,1 г. барий гидрооксида,смешали с раствором,с 29,4 г. орто-фосфатной кислоты.Назовите соль,которая появилась и её массу
Русский язык
Математика
Математика