Раствор,в котором растворено 17,1 г. барий гидрооксида,смешали с раствором,с 29,4 г. орто-фосфатной кислоты.Назовите соль,которая появилась и её массу

Химия

Раствор,в котором растворено 17,1 г. барий гидрооксида,смешали с раствором,с 29,4 г. орто-фосфатной кислоты.Назовите соль,которая появилась и её массу

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