Раствор,в котором растворено 17,1 г. барий гидрооксида,смешали с раствором,с 29,4 г. орто-фосфатной кислоты.Назовите соль,которая появилась и её массу
Химия
Раствор,в котором растворено 17,1 г. барий гидрооксида,смешали с раствором,с 29,4 г. орто-фосфатной кислоты.Назовите соль,которая появилась и её массу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=m\M M(Ba(OH)2)=171 г\моль n(Ba(OH)2)=17,1\171=0,1 моль M(H3PO4)=98 г\моль n(H3PO4)=29,4\98=0,3 моль Ba(OH)2+2H3PO4->Ba(H2PO4)2+2H2O Образуется дигидроортофосфат бария, так как кислота взята в значительном избытке. n(Ba(OH)2)=n(Ba(H2PO4)2)=0,1 моль m=n*M M(Ba(H2PO4)2)=331 г\моль m (Ba(H2PO4)2)=331*0,1=33,1 г
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