Расставьте,пожалуйста, коэффициенты в уравнении: C2H5OH+KMnO4+H2SO4⇒C02+K2SO4+MnSO4+H2O Если мо??но ,объясните немного ,пожалуууйстаа

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Тут ОВР, расставляем методом электронного баланса: 5*С(3-) -7e = C4+ | -12e 5*C(-)-5e=C4+ | 12*Mn(7+) +5e=Mn2+ Остальные коэффициенты достаточно легко уравниваются в следующем порядке: количество калия, кислотные остатки(SO4), далее считается кислород в левой и правой частях и в зависимости от этого ставится коэффициент к воде. 5C2H5OH+12KMnO4+18H2SO4⇒10C02+6K2SO4+12MnSO4+33H2O