Расставьте,пожалуйста, коэффициенты в уравнении: C2H5OH+KMnO4+H2SO4⇒C02+K2SO4+MnSO4+H2O Если мо??но ,объясните немного ,пожалуууйстаа
Химия
Расставьте,пожалуйста, коэффициенты в уравнении: C2H5OH+KMnO4+H2SO4⇒C02+K2SO4+MnSO4+H2O Если мо??но ,объясните немного ,пожалуууйстаа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут ОВР, расставляем методом электронного баланса: 5*С(3-) -7e = C4+ | -12e 5*C(-)-5e=C4+ | 12*Mn(7+) +5e=Mn2+ Остальные коэффициенты достаточно легко уравниваются в следующем порядке: количество калия, кислотные остатки(SO4), далее считается кислород в левой и правой частях и в зависимости от этого ставится коэффициент к воде. 5C2H5OH+12KMnO4+18H2SO4⇒10C02+6K2SO4+12MnSO4+33H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
По каким грамматическим формам глаголы соединяются с существительным. Что такое ??рамматические формы глагола?
Математика
Тригонометрия. можете, пожалуйста, объяснить, как решать подобное. формула понятн??, но что делать, если, к примеру, не дан косинус альфа и синус б...
Алгебра
Математика
До привала велосипедисты ехали 5 часов, после привала, отдохнув, еще 3 ч и проехали ?? той же скоростью, что и до привала, на 22 км меньше. Какой п...
Другие предметы