Пять правил арфоэпии с примерами

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В орфоэпии существует закон редукции (ослабление артикуляции) гласных, по которому гласные звуки произносятся без изменения лишь под ударением, а в безударном положении редуцируются, то есть подвергаются ослабленной артикуляции. речь звук дикция диалектНапример, молоко. Из трех гласных этого слова только [О], стоящее под ударением, произносится без изменения. Звук [О], стоящий ближе к ударному звуку, редуцируется - это нечто среднее между [А] и [О], обозначим его [а] - маленькое. И, наконец, звук [О], стоящий на втором месте от ударного [О], совсем почти не произносится, как бы "съедается", обозначим такой звук [ъ].Если в слове есть гласные, стоящие на 3-м и 4-м месте от ударного, то они также редуцируются до [ъ]. Например, во [ъ]ро [ъ]тничок.Все звуки, стоящие за ударным, редуцируются до [ъ]. Например, хо [ъ]хо [а]тушка [ъ].Если безударный звук [О]стоит в начале слова, то он произносится всегда, как [А]. Например, о [а] кно, о [а]на, о [а]шибка [ъ], о [а]лень.В орфоэпии существует правило, по которому звонкие согласные Б, В, Г, Д, Ж, 3 в конце слова звучат как парные им глухие П, Ф, К, Т, Ш, С. Например: лоб - ло [п], кровь - кро [ф'], глаз - гла [с], лёд - лё [т], испуг - испу [к]. (Знак ' обозначает мягкость согласно­го).В орфоэпии сочетания ЗЖ и ЖЖ, находящиеся внут­ри корня слова, произносятся как долгий (двойной) мягкий звук [Ж]. Например: уезжаю - уежьжьяю, приезжаю - приежьжьяю, позже - пожьже, вожжи - вожьжи, дребезжит - дребежьжит. Слово "дождь" произносится с долгим мягким [Ш](ШЬШЬ) или с долгим мягким [Ж](ЖЬЖЬ) перед сочетанием ЖД: дошьшь, дожьжя, дожьжичек, дожьжит, дожьжём, дожьжевик.Сочетания СЧ и ЗЧ произносятся как долгий мягкий звук [Щ']: счастье - щястье, счет - щёт, заказчик - закащик. В некоторых сочетаниях нескольких согласных один из них выпадает: здравствуйте - здраствуйте, сердце - серце, солнце - сонце.Звуки [Т] и [Д] смягчаются перед мягким [В] только в некоторых словах. Например: дверь - дьверь, две - дьве, двенадцать - дьвенадцать, движение - дьвижение, четверг - четьверг, твердый - тьвердый, ветви - ветьви, но двойка, двор, подвода.В словах "если", "возле", "после", "разве" звуки [С]и [З]смягчаются и произносятся: "есьли", "возьле", "посьле", "разьве". В словах обыкновенный, величественный, особеННый и других произносятся два "Н".Возвратная частица СЯ в глаголах произносится твердо - СА: умывалса, боялса, одевалса. Сочетание звуков СТ перед мягким звуком [В]произносится мягко: естественный - есьтественный, величественный - величесьтьвенный.