Очень нужна помощь с проиведение... Может кто-то читал произведение "Дикий помощи??" недавно? Не могли бы вы написать: •Идею. •Композицию. •Художественные приёмы (с примерами из текста). •Авторскую позицию Если кто-нибудь...

Литература

Очень нужна помощь с проиведение... Может кто-то читал произведение "Дикий помощи??" недавно? Не могли бы вы написать: •Идею. •Композицию. •Художественные приёмы (с примерами из текста). •Авторскую позицию Если кто-нибудь поможет, буду очень благодарна)

Автор: Гость