Очень нужна помощь с проиведение... Может кто-то читал произведение "Дикий помощи??" недавно? Не могли бы вы написать: •Идею. •Композицию. •Художественные приёмы (с примерами из текста). •Авторскую позицию Если кто-нибудь...
Литература
Очень нужна помощь с проиведение... Может кто-то читал произведение "Дикий помощи??" недавно? Не могли бы вы написать: •Идею. •Композицию. •Художественные приёмы (с примерами из текста). •Авторскую позицию Если кто-нибудь поможет, буду очень благодарна)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вообще чье произведение?
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