Пример из жизни и выводом на тему "Терпимость"

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Терпимость – Сущности, выбирающие тему Терпимость, должны проявлять терпение ко всему – к происходящему в мире, к родственникам, детям, политикам и так далее. Эта ноша так велика, что они часто выбирают только одну область проявления терпимости. Приняв тему, сущности могут осознать свою задачу и таким образом быстрее развиваться и становиться более великодушными.