Please 1 and 2. Thanks!!!!!!!

Математика
Please 1 and 2. Thanks!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2  1,1,11  и 1,11,11 - две даты 2,,2,22 3,3,33 4,4,44 .......... 9,9,99
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