По каким грамматическим формам глаголы соединяются с существительным. Что такое ??рамматические формы глагола?
Русский язык
По каким грамматическим формам глаголы соединяются с существительным. Что такое ??рамматические формы глагола?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда подлежащее и сказуемое являются сущ. ставится - тире например: Пушкин-великий русский поэт!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тригонометрия. можете, пожалуйста, объяснить, как решать подобное. формула понятн??, но что делать, если, к примеру, не дан косинус альфа и синус б...
Алгебра
Математика
До привала велосипедисты ехали 5 часов, после привала, отдохнув, еще 3 ч и проехали ?? той же скоростью, что и до привала, на 22 км меньше. Какой п...
Другие предметы
Русский язык