По каким грамматическим формам глаголы соединяются с существительным. Что такое ??рамматические формы глагола?

Русский язык
По каким грамматическим формам глаголы соединяются с существительным. Что такое ??рамматические формы глагола?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда подлежащее и сказуемое являются сущ. ставится - тире  например: Пушкин-великий русский поэт!
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