До привала велосипедисты ехали 5 часов, после привала, отдохнув, еще 3 ч и проехали ?? той же скоростью, что и до привала, на 22 км меньше. Какой путь проехали велосипедисты за весь день?

Математика
До привала велосипедисты ехали 5 часов, после привала, отдохнув, еще 3 ч и проехали ?? той же скоростью, что и до привала, на 22 км меньше. Какой путь проехали велосипедисты за весь день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- скорость , 5х - км проехали до привала, 3х - км проехали после привала. По условию после привала проехали на 22 км меньше, чем до привала. Составим уравнение: 5х-3х=22. х=11 км/ч - скорость велосипедистов. 8*11=88 км - проехали велосипедисты.
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