До привала велосипедисты ехали 5 часов, после привала, отдохнув, еще 3 ч и проехали ?? той же скоростью, что и до привала, на 22 км меньше. Какой путь проехали велосипедисты за весь день?

Математика

До привала велосипедисты ехали 5 часов, после привала, отдохнув, еще 3 ч и проехали ?? той же скоростью, что и до привала, на 22 км меньше. Какой путь проехали велосипедисты за весь день?

Автор: Гость