27/45-(1/9+7/15)+(1+2/5)=
Математика
27/45-(1/9+7/15)+(1+2/5)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привести к общему знаменателю 45 27/45-(5/45+21/45)+(45/45+18/45) = 27/45-26/45+63/45 = 64/45 = 1 19/45
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