Сколько ног у креветки
Математика
Сколько ног у креветки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У креветки 10 ног (5 пар)
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