Скажите пожалуйста какое передвижение: земноводных, пресмыкающихся, птиц и млеко??итающих.
Биология
Скажите пожалуйста какое передвижение: земноводных, пресмыкающихся, птиц и млеко??итающих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечности Крылья, плавники
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