Скажите пожалуйста какое передвижение: земноводных, пресмыкающихся, птиц и млеко??итающих.

Биология
Скажите пожалуйста какое передвижение: земноводных, пресмыкающихся, птиц и млеко??итающих.
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Автор: Гость
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Гость:
Конечности Крылья, плавники
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