Длина прямоугольного участка — 200м, а ширина его составляет 60% длины. Вспахано 40% ??того участка. Найди, сколько гектаров не вспахано. Ответ: не вспахано ? га участка.
Математика
Длина прямоугольного участка — 200м, а ширина его составляет 60% длины. Вспахано 40% ??того участка. Найди, сколько гектаров не вспахано. Ответ: не вспахано ? га участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 / 100 * 60 = 120 м ширина участка S = 200 * 120 = 24000 м² = 2,4 га² площадь участка 100 - 40 = 60% не вспахано 24 000 / 100 * 60 = 14400 м² = 1 , 44 га² не вспахано Ответ 1,44 га² не вспахано
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