Длина прямоугольного участка — 200м, а ширина его составляет 60% длины. Вспахано 40% ??того участка. Найди, сколько гектаров не вспахано. Ответ: не вспахано ? га участка.

Математика

Длина прямоугольного участка — 200м, а ширина его составляет 60% длины. Вспахано 40% ??того участка. Найди, сколько гектаров не вспахано. Ответ: не вспахано ? га участка.

Автор: Гость