Что предпринял Александр 1 впервые дни правления? 1)отменил "Жалованную грамоту "дворянству 1785г. 2)восстановил "Жалованную грамоту " дворянству 1785г 3)запретил выезд жителей империи за границу.
История
Что предпринял Александр 1 впервые дни правления? 1)отменил "Жалованную грамоту "дворянству 1785г. 2)восстановил "Жалованную грамоту " дворянству 1785г 3)запретил выезд жителей империи за границу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) восстановил "Жалованную грамоту дворянству"
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