Почему слова Митя написано с большой буквы?

Русский язык
Почему слова Митя написано с большой буквы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это имя а оно пишется с большой буквы Митя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Скажите пожалуйста какое передвижение: земноводных, пресмыкающихся, птиц и млеко??итающих.
Ответить
Математика
Длина прямоугольного участка — 200м, а ширина его составляет 60% длины. Вспахано 40% ??того участка. Найди, сколько гектаров не вспахано. Отв...
Ответить
История
Что предпринял Александр 1 впервые дни правления? 1)отменил "Жалованную грамоту "дворянству 1785г. 2)восстановил "Жалованную грамоту " дворянст...
Ответить
Биология
Проект на тему Листопад
Ответить
Русский язык
Видеозвонок слово по составу
Ответить