Почему слова Митя написано с большой буквы?
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Почему слова Митя написано с большой буквы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это имя а оно пишется с большой буквы Митя
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