З делайте пожалуйста побыстрее номер 2
Математика
З делайте пожалуйста побыстрее номер 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-7 1/5 = 4/5 х - 1 3/ 7 = 10*4/5 = 8 х = 9 3/7
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