Монгольский Богатырь сразившийся в поединке с русским витязем кто он.

Окружающий мир
Монгольский Богатырь сразившийся в поединке с русским витязем кто он.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дату хотя бы написали бы год, с каким витязем он боролся! Челубей - так звали монгольского храбреца который проиграл в схватки с Пересвеом учеником Св. Сергея Радонежского
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