Помогите пожалуйста,срочно! Решите уравнение так чтобы корнем было число 2. 4×Х+неизвестно=11; 47-неизвестно×Х=21; 14×Х-9= неизвестно
Математика
Помогите пожалуйста,срочно! Решите уравнение так чтобы корнем было число 2. 4×Х+неизвестно=11; 47-неизвестно×Х=21; 14×Х-9= неизвестно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4x+y=11 x=2 4*2+y=11 y=3 2)47-yx=21 x=2 47-2y=21 -2y=26 y=-13 3)14*x-9=y x=2 14*2-9=y y=19
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