Помогите пожалуйста,срочно! Решите уравнение так чтобы корнем было число 2. 4×Х+неизвестно=11; 47-неизвестно×Х=21; 14×Х-9= неизвестно

Математика

Помогите пожалуйста,срочно! Решите уравнение так чтобы корнем было число 2. 4×Х+неизвестно=11; 47-неизвестно×Х=21; 14×Х-9= неизвестно

Автор: Гость