Помогите пожалуйста,срочно! Решите уравнение так чтобы корнем было число 2. 4×Х+неизвестно=11; 47-неизвестно×Х=21; 14×Х-9= неизвестно

Математика
Помогите пожалуйста,срочно! Решите уравнение так чтобы корнем было число 2. 4×Х+неизвестно=11; 47-неизвестно×Х=21; 14×Х-9= неизвестно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4x+y=11    x=2    4*2+y=11    y=3 2)47-yx=21    x=2    47-2y=21    -2y=26    y=-13 3)14*x-9=y    x=2    14*2-9=y    y=19 
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