Вопрос: Выписать слова с парным согласным звуком на конце и написать проверочное ??лово? Когда дует сильный ветер, с клена сыплется осенний огненный лист. А немного поодаль в лесу такие же клены, но они ещё зелёные. В лесу ле...

Русский язык
Вопрос: Выписать слова с парным согласным звуком на конце и написать проверочное ??лово? Когда дует сильный ветер, с клена сыплется осенний огненный лист. А немного поодаль в лесу такие же клены, но они ещё зелёные. В лесу лето, а на опушке уже осень.
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Гость:
Лес-леса. не знаю точно. (С) ведь парная?
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