Устное сочинение на окружающий мир 1 класс " я люблю тебя , лето"!

Гость: Гость:

Я люблю тебя лето!Лето это самое классное время года для меня. Потому что летом..можно купаться ,загорать ,отдыхать,отправиться покорять различные страны,города,побывать у наших родных и близких...а ещё потому что летом наши долгожданные каникулы...нет школы.