Устное сочинение на окружающий мир 1 класс " я люблю тебя , лето"!
Окружающий мир
Устное сочинение на окружающий мир 1 класс " я люблю тебя , лето"!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю тебя лето!Лето это самое классное время года для меня. Потому что летом..можно купаться ,загорать ,отдыхать,отправиться покорять различные страны,города,побывать у наших родных и близких...а ещё потому что летом наши долгожданные каникулы...нет школы.
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