Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно, совершая за один цикл работу 2кДж. Кол-во теплоты 2кДж рабочее тело двигателя отдает за один цикл холодильнику, тем-ра которого 17С. Определить температуру нагревателя.

Физика

Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно, совершая за один цикл работу 2кДж. Кол-во теплоты 2кДж рабочее тело двигателя отдает за один цикл холодильнику, тем-ра которого 17С. Определить температуру нагревателя.

Автор: Гость