Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно, совершая за один цикл работу 2кДж. Кол-во теплоты 2кДж рабочее тело двигателя отдает за один цикл холодильнику, тем-ра которого 17С. Определить температуру нагревателя.
Физика
Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно, совершая за один цикл работу 2кДж. Кол-во теплоты 2кДж рабочее тело двигателя отдает за один цикл холодильнику, тем-ра которого 17С. Определить температуру нагревателя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = Q1 - Q2 => Q1 = A + Q2 T2 = 17 + 273 = 290 K η = (Q1-Q2)/Q1 = (T1-T2)/T1 1 - Q2/Q1 = 1 - T2/T1 Q2/Q1 = T2/T1 Q2/(A+Q2) = T2/T1 T1 = T2*(A+Q2)/Q2 = 290 K*4 кДж / 2 кДж = 580 К t1 = 580 - 273 = 307 ⁰C
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