Из чисел 30,40,48,54,63,72,81 выбери и назови те,которые делятся :на 6,на9.

Математика
Из чисел 30,40,48,54,63,72,81 выбери и назови те,которые делятся :на 6,на9.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 6 : 30 , 48, 54,72, на 9 : 54, 63, 72,81
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