Источники питания и режим реки Воронеж !!!СрОчНо!!!

География
Источники питания и режим реки Воронеж !!!СрОчНо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все реки бассейна реки Воронеж имеют преимущественно снеговое питание, несмотря на то, что наибольшее количество осадков выпадает летом. Однако последние не оказывают существенного влияния на поверхностный сток вследствие большой сухости почв в лет­нее время и значительного испарения. Накопленные за зиму снежные ресурсы обеспечивают обиль­ную отдачу воды, формирующую в случае значительного промер­зания и влажности почвы достаточно высокое и продолжитель­ное весеннее половодье, в течение которого проходит преобла­дающая часть годового стока. Доля талых вод в годовом питании рек в среднем за многолет­ний период составляет 60—70 %. В наиболее многоводные годы снеговое питание достигает 80—90 %, в маловодные снижается до 30—35 % на средних реках и до 20 % на малых.
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