Источники питания и режим реки Воронеж !!!СрОчНо!!!
География
Источники питания и режим реки Воронеж !!!СрОчНо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все реки бассейна реки Воронеж имеют преимущественно снеговое питание, несмотря на то, что наибольшее количество осадков выпадает летом. Однако последние не оказывают существенного влияния на поверхностный сток вследствие большой сухости почв в летнее время и значительного испарения. Накопленные за зиму снежные ресурсы обеспечивают обильную отдачу воды, формирующую в случае значительного промерзания и влажности почвы достаточно высокое и продолжительное весеннее половодье, в течение которого проходит преобладающая часть годового стока. Доля талых вод в годовом питании рек в среднем за многолетний период составляет 60—70 %. В наиболее многоводные годы снеговое питание достигает 80—90 %, в маловодные снижается до 30—35 % на средних реках и до 20 % на малых.
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