Помогите решить решить уравнение иррациональное...через дискриминант

Гость: Гость:

√(х +1) - √(9 - х) = √(2х -12) |² х +1 -2*√(х +1) * √(9 - х) + 9 -х = 2х -12 2√(х +1) * √(9 - х) = 22 - 2х √(х +1) * √(9 - х) = 11 - х |² (х +1)(9 -х) = 121 - 22х + х² 9х +9 - х² - х = 121 - 22х + х² 2х² - 30х + 112 = 0 х² - 15х + 56 = 0 По т. Виета х₁ = 7 и х₂ = 8 Надо учитывать, что после возведения в квадрат могут появиться посторонние корни. Так что нужна проверка. 1) х₁ = 7 √(7 +1) - √(9 - 7) = √(2*7 - 12) √8 - √2 = √2 2√2 - √2 = √2 ( истинное равенство) 1) х₂ = 8 √(8 +1) - √(9 - 8) = √(2*8 - 12) ( истинное равенство) Ответ: 7; 8