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Помогите решить с 265-275
Математика
Помогите решить с 265-275
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
265 белые куры- 1/5 рябые куры-4/5 266 7/11 267 5/9 268 6/13 269 5/7 273 6/14 274 У Оли 275 второй
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