Помогите решить щадачу
Математика
Помогите решить щадачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40умножить на 7 = 280 мин 290 -280=10 на 10 мин юля занимается больше мин 4 ч 50 мин умножить на 7 = 290 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите решить Расстояние между двумя городами ровно 400 км,Определите расстоян??е между этими городами на карте,если маштаб картю равен: а,1:...
Математика
Вертолет летит со скоростью 350км/ч. На сколько меньше км. он прилетит за 4 ч. ,если его скорость уменьшиться на 50 км/ч?