Помогите решить щадачу

Математика
Помогите решить щадачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40умножить на 7 = 280 мин 290 -280=10 на 10 мин юля занимается больше  мин 4 ч 50 мин умножить на 7 = 290 мин  
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