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Помогите решить уравнение: Х+523-196=498
Математика
Помогите решить уравнение: Х+523-196=498
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+523-196=498 х+327=498 х=498-327 х=171
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